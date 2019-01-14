14 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

В США продадут ненужный МиГ-29

Самолет советского производства МиГ-29УБ, который принадлежит американской компании Raptor Aviation, продадут "за ненадобностью".

Истребитель, произведенный в 1986 году в СССР и купленный после распада страны у Украины, оценивается в $4,65 млн., тогда как на мировом рынке новый самолет стоит в несколько раз дороже.

Истребитель использовался в США в учебных целях и не имеет вооружения. При этом самолет развивает скорость до 2,4 Маха, взлетает на высоту до 18 км. Его дальность полета - до 1800 км, сообщают "Известия".

Тем временем, Алжир — один из крупнейших покупателей российской авиационной техники — проявил интерес к закупке 14 истребителей типа МиГ-29М/М2, которые могут заменить в алжирских ВВС бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины.

О том, что Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2, рассказали два источника в сфере ВТС, а собеседник в руководстве российского военного ведомства уточнил, что стороны обсуждают продажу 14 новых машин. Сумма потенциального контракта (с учетом идущих в комплекте средств авиационного поражения) оценивается в $700–800 млн, говорит один из источников: "Исходим из того, что подписание твердого контракта станет возможным уже в ближайшем будущем".

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В США продадут ненужный МиГ-29

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Теги: МиГ-29, истребитель, самолет



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