14 Января 2019
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Экономика В бывшем СССР Украина

Украина вводит посуточный туристический сбор

В Киеве изменится туристический сбор и принцип его оплаты.

За сутки жителей Украины могут обязать платить до 0,5% от минимальной заработной платы, который составляет около 21 гривны (50 руб.).

При этом иностранцы будут выкладывать 5% от этой суммы. Соответствующие поправки в украинский Налоговый кодекс вступили в силу 1 января. Ранее общая сумма туристического сбора составляла 1% от стоимости проживания в гостинице.

Кроме того, дополнительную оплату будут брать с постояльцев не только отелей, но и хостелов, апартаментов и квартир, сообщает РИА "Новости".

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Украина вводит посуточный туристический сбор

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Теги: туризм, Киев, налог



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