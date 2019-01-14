Водители и курьеры могут рассчитывать на рост зарплат в текущем году

Российских водителей и курьеров ждет рост заработной платы в 2019 году.

Как сообщили в компании HeadHunter, в текущем году высокооплачиваемыми профессиями станут рабочие специальности. Это связано с тем, что в прошлом году вырос спрос на водителей, курьеров и соискателей соискатели с рабочей специальностью. По сравнению с 2017 годом количество вакансий для специалистов этих специальностей вырос на 205%. Эта тенденция сохранится и в 2019-м.

Востребованным оказались профессии продавцов-консультантов в розничных продажах и менеджеров по продажам в сфере b2b.

Самый серьезный рост заработных плат на рынке труда в 2018 году продемонстрировала сфера ИТ. Неплохой рост зарплат продемонстрировали области логистики и металлургии, сообщает телеканал "360".