Apple представит три обновленные модели iPhone

Компания Apple планирует удивить пользователей, выпустив три обновленные модели iPhone.

Презентация гаджетов состоится осенью. Один из смартфонов станет аналогом бюджетного iPhone XR, который появился в продаже в 2018 году. В сентябре Apple планирует запустить производство двух моделей с дорогостоящим OLED-экраном и одну - с жидкокристаллическим, как и у неудавшегося iPhone XR. При этом корпорация намерена отказаться от LCD-технологии в 2020 году, полностью перейдя на современные дисплеи.

Как ожидается, главной новинкой сентябрьской презентации станет премиальный iPhone с тройной задней камерой, которая позволит делать более качественные снимки с улучшенной передачей света и цвета, сообщает телеканал "360".

Ранее компания Apple неверно указала характеристики экрана смартфона iPhone X. Такая информация содержится в иске, который поступил в суд в Северной Калифорнии.

Как считают истцы, реальное значение экрана – 5.6875 дюйма, в то время как компания указала 5,8 дюйма. Кроме того, производитель говорит о разрешении 2436x1125 пикселей, однако в иске говорится, что эти параметры ниже.