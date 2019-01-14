Apple представит три обновленные модели iPhone

14 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника За рубежом

Apple представит три обновленные модели iPhone

Компания Apple планирует удивить пользователей, выпустив три обновленные модели iPhone.

Презентация гаджетов состоится осенью. Один из смартфонов станет аналогом бюджетного iPhone XR, который появился в продаже в 2018 году. В сентябре Apple планирует запустить производство двух моделей с дорогостоящим OLED-экраном и одну - с жидкокристаллическим, как и у неудавшегося iPhone XR. При этом корпорация намерена отказаться от LCD-технологии в 2020 году, полностью перейдя на современные дисплеи.

Как ожидается, главной новинкой сентябрьской презентации станет премиальный iPhone с тройной задней камерой, которая позволит делать более качественные снимки с улучшенной передачей света и цвета, сообщает телеканал "360".

Ранее компания Apple неверно указала характеристики экрана смартфона iPhone X. Такая информация содержится в иске, который поступил в суд в Северной Калифорнии.

Как считают истцы, реальное значение экрана – 5.6875 дюйма, в то время как компания указала 5,8 дюйма. Кроме того, производитель говорит о разрешении 2436x1125 пикселей, однако в иске говорится, что эти параметры ниже.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Apple представит три обновленные модели iPhone

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Apple, iPhone, телефон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 719

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети