Стали известны лучшие автомобили 2018 года

Названы пять лучших автомобилей 2018 года.

Рейтинг составили эксперты CarsWeek.ru. Самой надежной машиной оказалась Toyota Camry седьмого поколения, у которой снижена масса, а жесткость кузова увеличена. Автомобиль стоит в России от 1 млн 573 тыс. руб.

Самой безопасной машиной издание признало Volvo XC90, который оборудован множеством систем безопасности, а также умной подвеской, уменьшающей возможность опрокидывания машины в нештатных ситуациях. Этот автомобиль обойдется российским покупателям в 3 млн 920 тыс. руб.

Новое поколение Mercedes Maybach S600 назван самой комфортной машиной. Автомобиль имеет кожаную отделку, коврики из овечьей шерсти, небольшой бар с бокалами за 4 тыс. евро и сиденья с регулируемой спинкой, массажем, подогревом и вентиляцией. Цены на такой автомобиль начинаются от 12 млн руб.

Bugatti Chiron специалисты CarsWeek.ru назвали самым быстрым авто. Он может развивать скорость до 420 км/ч. Цена машины - от 184 млн руб.

Самым лучшим электрокаром прошедшего года стала Tesla Model S, сообщает РИА "Новости".