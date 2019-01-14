В Тверской области два человека провалились под лед на тракторе

На реке Медведица в Тверской области два человека погибли, провалившись на тракторе под лед.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, погибшие - двое жителей деревни Семеновское. 25-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды, 41-летний водитель трактора и 58-летний пассажир выбраться из него не смогли и утонули.

Их тела спасатели извлекли из воды.

Как сообщает ТАСС, мужчины решили посмотреть, как ловится щука на специальное приспособление. Трактор провалился под лед и затонул в 20 м от берега, на середине реки.