В Германии ответили на угрозы американского посла о санкциях за "Северный поток – 2"

Немецкие политики раскритиковали посла США в Германии Ричарда Гренелла, который угрожал немецким компаниям, участвующих в проекте "Северный поток — 2".

Критику в адрес Гренелла выразили заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, замглавы Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", — заявил Де Мази. Он отметил, что экстерриториальные ограничительные меры США в отношении немецких компаний противоречат международному праву, сообщает РИА "Новости".

В декабре прошлого года депутаты Европейского парламента выступили за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2".

Тем временем, "Газпром" уложил около 300 км труб газопровода "Северный поток —2" на дно Балтийского моря. Подчёркивается, что строительство совершается "в соответствии с графиком".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 г.