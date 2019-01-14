Мэра Гданьска ударили ножом на сцене

Мэр польского Гданьска Павел Адамович пострадал от вооруженного ножом мужчины.

Нападение произошло во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи". Во время него по всей стране ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Глава города находился на сцене, когда туда выбежал неизвестный, заявивший, что при предыдущем правительстве Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению.

В ходе завязавшейся потасовки Адамович получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Охрану мероприятия обеспечивала фирма, сотрудники которой и задержали нападавшего, сообщает "Взгляд".