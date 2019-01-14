Стала известна возможная причина ЧП с самолетом в Шереметьево

Причиной выезда пассажирского авиалайнера чешской авиакомпании "Smart wings" за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево мог стать асимметричный вывод двигателей на режим взлета.

Как сообщила глава дирекции общественных связей воздушной гавани Анна Захаренкова, согласно объяснительной пилота самолета, во время инцидента бортом управлял второй пилот, сообщает РБК.

Напомним, "Боинг 737" с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП 13 января. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Самолет летел в Прагу.