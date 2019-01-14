14 Января 2019
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Воронежский губернатор Александр Гусев принял участие в открытии четырех животноводческих предприятий

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев с рабочей поездкой посетил Бобровский и Лискинский муниципальные районы, где принял участие в запуске сразу четырех молочных комплексов ООО «ЭкоНиваАгро», сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В селе Коршево Бобровского района губернатор посетил производственный комплекс по переработке пера и пуха. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Петрусёв сообщил, что площадка введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. В ее состав входят перерабатывающий цех, складские помещения, столярная и автомобильная мастерские, административное здание. Предприятие занимается переработкой перо-пуховых смесей на сортировочном оборудовании европейских производителей. Мощность предприятия составляет 1000-1200 тонн сырья в год. Планируется реализация перо-пухового полуфабриката на внутреннем и зарубежном рынках.

пух, сельское хозяйство,(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Также в селе Коршево, губернатор принял участие в открытии животноводческого комплекса крупного рогатого скота (КРС) «Коршево» на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3800 голов ООО «ЭкоНиваАгро». Генеральный директор компании Штефан Дюрр сообщил губернатору, что в состав комплекса входит доильно-молочный блок типа «Карусель» на 72 места с возможностью производства 65 тонн молока в сутки.

гусев, губернатор воронежской области,кнопка, руки(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Бобровском городском поселении был дан старт работе животноводческого комплекса КРС «Бобров 2», рассчитанного на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4 230 голов.

сельское хозяйство,коровы, ферма(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Лискинском муниципальном районе Александр Гусев принял участие в запуске КРС «Добрино» и КРС «Бодеевка». Первый животноводческий комплекс рассчитан на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов, второй – на 2800 коров с площадкой для выращивания молодняка на 5200 голов.

гусев, губернатор воронежской области,сельское хозяйство(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

"Это очень редкое явление в экономике сельского хозяйства, чтобы четыре комплекса одновременно открывались, причем одна компания занимается и строительством, и обслуживанием. Спасибо Штефану Дюрру за то, что он такую активную инвестиционную политику ведет на территории области. Очень надеюсь, что планы, о которых он сегодня рассказывал, претворятся в жизнь. Безусловно, мы будем по 3-4 комплекса «Эконивы» получать в ближайшие два года как минимум. Плюс будет развиваться переработка молока. «Эконива» – это крупнейший на сегодня в России производитель молока, в его структуре в Воронежской области производится наибольшее количество молока. Наличие такой компании на территории региона очень важно, мы сейчас оказываем поддержку компании и, безусловно, будем поддерживать ее и в дальнейшем", - сказал Александр Гусев.

В ходе рабочей поездки губернатор Воронежской области озвучил планы по строительству в регионе молочных комплексов других компаний:" Мы рассчитываем на появление как минимум четырех молочных комплексов в этом году, и в 2020 году, наверное, столько же, дальше нужно будет смотреть на баланс кормов и самое главное на баланс производства и переработки. Нам бы хотелось, чтобы молоко вывозилось в твердом виде с территории области, то есть переработанное в сыр, творог, молочные продукты, с тем чтобы добавленная стоимость оставалась в регионе. Мы не видим пока какой-то серьезной экологической нагрузки от животноводства, но это тоже в зоне внимания нужно держать, с тем, чтобы не перенасытить и не получить проблемы экологического характера".

(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор также обратил внимание на переработку и новые направления деятельности в сельском хозяйстве.

"Молочная отрасль не требует сейчас пристального внимания с точки зрения регулирования тех процессов, которые происходят. Опытным специализированным компаниям, которые знают, что и как делать, важно не мешать и оказывать те меры государственной поддержки, которые заявлены на федеральном и областном уровнях. Здесь отработанная система. Вторая часть задач - это все, что связано с переработкой и производством органической продукции. Тема новая, это требует и большего внимания, и больших усилий. Возможно, на старте потребуются отдельные программы, которые сейчас уже существуют и отработаны в рамках взаимодействия и по полеводству, и по животноводству молочному и мясному. Поэтому мы, не упуская из фокуса внимания уже налаженные, отработанные процессы, которые на территории области успешно функционируют, на новые задачи будем больше внимания обращать со стороны руководства, - подчеркнул Александр Гусев.

Помимо производственных площадок «ЭкоНиваАгро» участвует в развитии спорта.В ходе рабочей поездки губернатора было принято решение провести открытие четырех комплексов в спортивно-игровом стиле.Вместе с губернатором в процессе приняли участие генеральный директор УК ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» Штефан Дюрр, глава администрации Бобровского района Анатолий Балбеков и глава Лискинского района Игорь Кирнос, а также его предшественник Виктор Шевцов.

гусев, губернатор воронежской области,мяч, спорткомплекс(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В ходе рабочей поездки состоялась встреча Александра Гусева с главой Лискинского района Игорем Кирносом, обсуждали социально-экономическое развитие муниципалитета. Кроме того, в местном доме культуры губернатор принял участие в праздничном мероприятии «Крестьянские святки» ООО «ЭкоНиваАгро». Александр Гусев поздравил сотрудников предприяти и отметил их весомый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона.

"В прошедшем году в области было построено семь комплексов, пять из которых – это комплексы компании «Эконива». Это, безусловно, успех, заключающийся в большом труде, вложенном в развитие и функционирование этих объектов, которые позволяют говорить о том, что отрасль животноводства в РФ выходит на лучшие мировые стандарты. Мы понимаем, что сейчас с точки зрения продуктивности, с точки зрения технологий, которые мы применяем, это самые современные производства", - сказал глава региона. Губернатор вручил отличившимся сотрудникам компании грамоты Министерства сельского хозяйства РФ и областные награды.

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Воронежский губернатор Александр Гусев принял участие в открытии четырех животноводческих предприятий

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Теги: сельское хозяйство, губернатор воронежской области, александр гусев, животноводческий комплекс, крс, пух, перо



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