13 Января 2019
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Политика В бывшем СССР

По украинскому пути: Белоруссия может ограничить российское ТВ

В Белоруссии от слов о сворачивании союзнических отношений с Россией переходят к делам.

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" призвала власти республики ограничить трансляцию российских телеканалов.

Члены БНФ, как пишет РБК, призвали заменить российские программы передачами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении. По словам главы государства, это может произойти в случае, если Россия и Белоруссия не договорятся о компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Налоговый маневр российского правительства может привести к тому, что бюджет Белоруссии потеряет к 2024 г. более 10 млрд долларов.

лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь(2014)|Фото: Накануне.ru

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По украинскому пути: Белоруссия может ограничить российское ТВ

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Теги: Александр Лукашенко, налоговый маневр



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