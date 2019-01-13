Рейс отложен. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, " Боинг 737 " с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП.

Самолет авиакомпании " Smart wings " выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в столичном аэропорту Шереметьево.

Вылетавший в Прагу "Боинг" пропахал снег в Шереметьево





