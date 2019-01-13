Вылетавший в Прагу "Боинг" пропахал снег в Шереметьево
Самолет авиакомпании "Smart wings" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в столичном аэропорту Шереметьево.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, "Боинг 737" с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП.
Рейс отложен. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Причиной инцидента могла стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке ВПП.
Насколько известно, самолет вылетал в Прагу.