Женская сборная России по биатлону завоевала "золото" эстафеты впервые за 7 лет

Женская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Победа для нашей сборной стала первой за 7 последних лет. До этого женская команда одерживала триумф тоже в Оберхофе, в 2012 году. Кроме этого, это первый эстафетный подиум для россиянок за три года, сообщает портал sports.ru.

Сегодня российскую команду представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

На втором месте финишировали немки, "серебро" у чешской команды.

Женская сборная России выиграла эстафету в Оберхофе!



Кубок мира. Оберхоф, Германия

Эстафета, женщины

1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) - 1:18:46.3 (0+8)

2. Германия +33.5 (2+10)

3. Чехия +36.7 (1+6) pic.twitter.com/0R3HTF6s70 — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 13 января 2019 г.

Отметим, что это вторая победа российской биатлонной сборной в сезоне: 11 января Александр Логинов выиграл мужской спринт.