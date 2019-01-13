13 Января 2019
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Спорт

Женская сборная России по биатлону завоевала "золото" эстафеты впервые за 7 лет

Женская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Победа для нашей сборной стала первой за 7 последних лет. До этого женская команда одерживала триумф тоже в Оберхофе, в 2012 году. Кроме этого, это первый эстафетный подиум для россиянок за три года, сообщает портал sports.ru.

Сегодня российскую команду представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

На втором месте финишировали немки, "серебро" у чешской команды.

Отметим, что это вторая победа российской биатлонной сборной в сезоне: 11 января Александр Логинов выиграл мужской спринт.

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Женская сборная России по биатлону завоевала "золото" эстафеты впервые за 7 лет

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Теги: биатлон, женщины, эстафета, золотая медаль, Кубок мира



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