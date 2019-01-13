Заботкин из ЦБ не увидел причин для дальнейшего роста ставок по кредитам

Подстройка ставок по депозитам и кредитам сроком на один-два года практически завершена.

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Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью "Российской газете".

Он добавил, что ставки по ипотеке реагируют на это движение даже быстрее, чем корпоративный кредит.

Напомним, "Сбербанк" и ВТБ повышают ставки по ипотечным кредитам с нового года. Рост ставок составит 0,6–1,5 процентных пункта. Это произошло после очередного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Центрабанка. Регулятор поднял ключевую ставку в конце декабря на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых. Средняя ипотечная ставка на конец 2018 г. составила 9,6-9,65%, тогда как Минстрой РФ обещал 9,1%.