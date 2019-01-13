Житель Башкирии расстрелял родню и соседей из ружья
Житель Башкирии застрелил троих человек.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по республике, все началось с того, что в ночь на 13 января пьяный житель Учалов поссорился с супругой.
Женщина, опасаясь за свою жизнь, убежала домой к соседям.
Бузотер стал преследовать ее с ружьем, ранил соседа и убил его супругу, после этого выстрелил во второго соседа, который от полученного ранения скончался в больнице.
Впоследствии мужчина убил свою супругу.
Сам зачинщик трагедии найден мертвым. Возможно, он свел счеты с жизнью.