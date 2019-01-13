СМИ: Из-за взрыва в Магнитогорске с жильцов берут расписки о неразглашении

Расписки о неразглашении предлагают написать владельцам квартир обрушившегося в Магнитогорске дома. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных структурах.

В ночь происшествия квартира №3** была единственной в эпицентре взрыва, где никого не оказалось. Журналистам не удалось обнаружить собственников этой квартиры.

Однако это смогли сделать правоохранительные органы - это женщина, с которой взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Всего, по данным "КП", в эпицентре взрыва оказалось три квартиры.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома 164, после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания.