Губернатор Воронежской области заявил, что регион готов стать территорией пилотного проекта по внедрению раздельного сбора мусора

В ходе рабочей поездки в Бобровский и Лискинский муниципальные районы Воронежской области губернатор Александр Гусев ответил на вопросы журналистов и рассказал о переходе на новую систему обращения с твердыми отходами, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области,

Александр Гусев в частности сказал: "Понятно, что реформа должна пройти на территории РФ, и то, что сейчас смягчается вхождение в нее, – правильный шаг. Но это нисколько не отменяет тех задач, которые ставились в результате проведения реформы".

На сегодняшний день в рамках так называемой "мусорной реформы", которую федеральный центр запускает по стране, в Воронежской области работает пока только воронежский кластер. Как сказал губернатор Воронежской области, по всем остальным семи кластерам межрайонным оператора пока не выбрали. И отметил: "Вначале мы должны подготовить инфраструктуру, а потом начать работу в новых условиях. Для этого нам нужны хорошие, современные полигоны. Задача 2019 года - начать строить, если есть такая возможность, а там, где ее нет, будем готовить проектную документацию и в ближайшее время начнем строить".

Кроме того, воронежский губернатор заявил, что Воронежская область готова стать территорией пилотного проекта по внедрению раздельного сбора мусора. Александр Гусев сказал:" Мы точно будем заниматься внедрением раздельного сбора мусора. Этим мы будем заниматься точно в 2019 году. Такие консультации мы сейчас ведем с Минприроды, чтобы в этой теме мы были пилотным проектом. Если на федеральном уровне пилотного проекта не будет, мы начнем это делать самостоятельно".