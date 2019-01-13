Изуверская казнь: на Урале живодер отрезал голову собаке и содрал шкуру

В Новоуральске разыскивают опасного живодера, который с особой жестокостью расправился с псом.

Все произошло в новогодние каникулы. 4 января на площадку для мусора одного из домов был выброшен труп собаки.

Собачий труп был без головы, с него содрана кожа, а на лапах намотан строительный скотч.

Как сообщает газета "Нейва", полиция ведет проверку, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен до 14 января.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 декабря 2018 года Госдума в окончательном чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, который общественность просила восемь лет. Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом.