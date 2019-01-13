13 Января 2019
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Общество В бывшем СССР За рубежом Украина

Война за историю. Киевский храм с могилой основателя Москвы обещан Константинополю

Украина пообещала Константинопольскому патриархату храм Спаса на Берестове в обмен на подписание томоса.
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Как пишет "Страна.ua", храм, в котором похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий и который входит в комплекс Киево-Печерской лавры, обещан Константинополю в обмен на томос.

Напомним, 5 января в турецком Стамбуле подписан томос для неканонической церкви Украины. Подписанием томоса глава киевского режима Петр Порошенко планирует набрать голоса на президентских выборах. Он уже отправился в тур по 17 городам, где принимает участие в службах. Это подтверждает, что раскольническая "автокефалия" является политическим проектом, о чем предупреждал предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Накануне.RU уже сообщало, что огромная опасность украинского церковного раскола состоит и в том, что он направлен против исторической легитимности Российского государства, так как история РПЦ и Древней Руси через раскольническую "единую церковь" наделяется совсем иным смыслом. Возможно, именно на инсталляцию альтернативной русской истории (русофобской, прозападной, украинствующей), а не просто на решение текущих политических задач, и направлен долгосрочный проект легализации раскольников Украины.

юрий долгорукий , памятник, основатель москвы(2016)|Фото:gustur.ru
Памятник Юрию Долгорукому в Москве

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Война за историю. Киевский храм с могилой основателя Москвы обещан Константинополю

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Теги: Юрий Долгорукий, Киево-Печерская лавра



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