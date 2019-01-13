Массовость выступлений "Желтых жилетов" растет после "медведевок" Макрона

Несмотря на уступки французского правительства, массовость движения "Желтых жилетов" растет.

Накануне во Франции прошла девятая акция "жилетов". В общей сложности во Франции в субботу в акциях протестов приняли участие около 84 тысяч человек.

По последним данным, полиция задержала 240 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей. Им вменяется насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещенного оружия. При этом, как сообщает Sky News, один из лидеров британского протестного движения "Желтых жилетов" Джеймс Годдард задержан в Лондоне.

Напомним, власти Франции из-за народных протестов уже пошли на уступки, официально введен мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо сроком на шесть месяцев, президент Эмманюэль Макрон в обращении к гражданам перед новым годом объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 100 евро за счет государственной казны и отмене с 2019 года обложения сверхурочных часов социальными сборами, а также попросил работодателей выплатить сотрудникам новогодние премии.

При этом, как отмечает доцент УрГПУ Андрей Коряковцев, эффект от уступок, видимо, заканчивается, ведь массовость выступлений возросла с 50 до более чем 80 тысяч.

Поводом для усиления протеста стали так называемые "медведевки" в исполнении Макрона, то есть привычные уже для россиян антисоциальные "перлы" чиновников, но на французский манер.

"Поводом для вчерашних выступлений "Желтых жилетов" во Франции стали слова Макрона о ленивых французах. Видимо, он позавидовал славе Глацких и нашей либеральной оппозиции, так же любящей по рассуждать о лени "совков", - пишет эксперт на своей странице в социальной сети "В контакте".