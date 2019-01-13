13 Января 2019
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Общество Челябинская область

Врачи спасли ногу пострадавшему при обрушении дома в Магнитогорске ребенку

Врачам удалось спасти ногу ребенка, который пострадал при обрушении дома в Магнитогорске.

"За минувшую неделю оно [состояние] было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы", — сообщили в Минздраве РФ.

Врачи восстановили кровообращение и смогли избежать осложнений с сильно обмороженной ногой малыша.

После возвращения в сознание мальчик общается с мамой, отмечает НСН.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. 10-месячного мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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Врачи спасли ногу пострадавшему при обрушении дома в Магнитогорске ребенку

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Теги: обрушение в Магнитогорске,



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