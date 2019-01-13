"А еще на капремонт собирают!" В Нижнем Тагиле - обрушение в жилом доме
В Нижнем Тагиле произошло обрушение в жилом доме.
В здании на ул. Чайковского, 102 обрушился потолок.
Инцидент случился 12 января в 4.30, в подъезде обрушилась часть потолка.
Огромная плита упала на лестницу и закрыла проход. Как сообщает паблик в "ВК" "Инцидент Нижний Тагил", пострадавших нет, однако у людей пропало электричество.
Тагильчане в соцсетях активно обсуждают это происшествие.
"Трындец!!!!!!! А не дай Бог......это случилось бы днём", - пишет одна из пользовательниц соцсети.
"У нас и в квартирах скоро все будет валиться!!! Это в нашем доме, в первом подъезде!!! Ужас!!" - пишет жительница дома Анна.
"Охренеть, хорошо хоть никого не убило, слава богу, а на капремонт каждый месяц отбирают, уроды", - добавляет пользователь Андрей.
Напомним, в Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.