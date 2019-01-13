13 Января 2019
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"А еще на капремонт собирают!" В Нижнем Тагиле - обрушение в жилом доме

В Нижнем Тагиле произошло обрушение в жилом доме.

В здании на ул. Чайковского, 102 обрушился потолок.

Инцидент случился 12 января в 4.30, в подъезде обрушилась часть потолка.

Огромная плита упала на лестницу и закрыла проход. Как сообщает паблик в "ВК" "Инцидент Нижний Тагил", пострадавших нет, однако у людей пропало электричество.

Тагильчане в соцсетях активно обсуждают это происшествие.

"Трындец!!!!!!! А не дай Бог......это случилось бы днём", - пишет одна из пользовательниц соцсети.

"У нас и в квартирах скоро все будет валиться!!! Это в нашем доме, в первом подъезде!!! Ужас!!" - пишет жительница дома Анна.

"Охренеть, хорошо хоть никого не убило, слава богу, а на капремонт каждый месяц отбирают, уроды", - добавляет пользователь Андрей.

Напомним, в Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

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"А еще на капремонт собирают!" В Нижнем Тагиле - обрушение в жилом доме

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Теги: рухнул потолок, обрушение в жилом доме



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