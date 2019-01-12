Начальник центра "Э" Ингушетии попал под обстрел

Неизвестные обстреляли машину, в которой находился начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркаев и трое его подчиненных.

На авто напали на трассе "Кавказ" недалеко от ингушского селения Барсуки. Стрельба началась, когда автомобиль полицейского замедлил ход, выезжая со второстепенной дороги на главную. По предварительным данным, стрельба велась из проезжавшей мимо "Лады Гранта", сообщает "Коммерсант".

Эльджаркаев и двое сотрудников Центра ранены, их доставили в Назрановскую городскую больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. В МВД Ингушетии связывают нападение с профессиональной деятельностью полицейских.