"Ладить с Россией — это хорошо". Трамп захотел улучшения отношений

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в будущем у Америки и России снова будут хорошие отношения. Об этом глава Штатов написал в своем микроблоге twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

Трамп отметил, что он ведет себя по отношению к России жестче, чем его предшественники на посту президента.

"В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией - это хорошо, а не плохо. Я очень надеюсь, что однажды у нас с Россией снова будут хорошие отношения!", - написал Трамп.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении в адрес Трампа отметил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.