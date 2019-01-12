12 Января 2019
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Политика За рубежом

"Ладить с Россией — это хорошо". Трамп захотел улучшения отношений

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в будущем у Америки и России снова будут хорошие отношения. Об этом глава Штатов написал в своем микроблоге twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

Трамп отметил, что он ведет себя по отношению к России жестче, чем его предшественники на посту президента. 

"В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией - это хорошо, а не плохо. Я очень надеюсь, что однажды у нас с Россией снова будут хорошие отношения!", - написал Трамп. 

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении в адрес Трампа отметил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.

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"Ладить с Россией — это хорошо". Трамп захотел улучшения отношений

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Теги: Дональд Трамп, Россия



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