Рейтинг самых высоких зарплат возглавила должность врача

Среди вакансий 2019 г. самой высокооплачиваемой является позиция врача акушера-гинеколога репродуктолога в московской клинике. Рейтинг наиболее доходных вакансий составил HeadHunter.

Врачу работодатель готов заплатить от 574 000 руб. до вычета НДФЛ. В тройку самых высоких зарплат попали вакансии менеджера по продажам нефтепродуктов (500 тыс. руб. на руки), технического директора с таким же заработком. Обе вакансии в Москве.

В первой десятке также должность финансового директора во Владивостоке (от 500 000 руб.) и командира воздушного судна (300 000 руб.).

Также в ТОП-20 вакансии менеджера по работе с корпоративными клиентами, шеф-повара, юриста-международника. Вакансии помимо Москвы представлены в Казани, Симферополе, Сочи, Владивостоке.