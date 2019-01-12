12 Января 2019
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Религия В бывшем СССР За рубежом Украина

Путь ереси. Фанар объявил униатов православными

Стамбульский патриархат, провозгласивший ряд еретических положений в православии, объявил еще одно. Архиепископ Памфилийский Даниил, готовивший от имени стамбульского патриарха Варфоломея объединение украинских раскольников, в интервью ВВС-Украина заявил, что униаты тоже являются православными христианами.
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"Они являются православными христианами в единстве с римским престолом, но они постоянно возвращаются обратно к киевской традиции, к крещению, принятому от Константинополя", - сказал Даниил.

По его словам, через создание "единой церкви" украинских "православных" раскольников становится возможным в перспективе объединить их с униатами, так как те и другие христиане.

"Еще их духовные отцы-предшественники Андрей Шептицкий, Иосиф Слипый* и другие иерархи неоднократно говорили, что, когда православная церковь Украины будет иметь свою самоидентичность, греко-католики должны будут найти путь к единству с этой церковью", - подчеркнул экзарх Варфоломея.

Как сообщало Накануне.RU, о готовности объединяться с "православными" раскольниками недавно заявил глава украинских униатов Святослав Шевчук. До этого он открыто поддержал их объединение и выразил уверенность, что они "вместе идут к единству" в "украинском свободном, независимом европейском государстве". Надежду на объединение на днях выразил также униатский епископ Борис Гудзяк.

Вероятно, данный процесс планировался изначально, поскольку стартовал сразу после создания "единой церкви" раскольников. За заявлением Фанара о готовности соединять их с униатами может стоять совместный интерес с Ватиканом, которому подчиняются униаты. Известно, что Варфоломей находится в дружеских отношениях с римским папой и даже проводит с ним совместные службы, что запрещено православными канонами.

Франциск и Варфоломей(2016)|Фото: miopapa.it

Что касается существа заявления Фанара, то оно выдержано в духе экуменизма ("христианского глобализма") и является еретическим, поскольку приравнивает взаимоисключающие православную догматическую систему и римо-католическую. При этом провозглашенное Фанаром учение о его всемирной власти в православии напоминает римо-католическое и неофициально называется "восточным папизмом".

Ранее Фанар провозгласил еще одно еретическое учение - филетизм. Оно состоит в том, что церковные границы должны определяться политическими, и было осуждено Константинопольским Собором 1872 года. Именно этим политическим учением Фанар обосновал в своем томосе провозглашение "автокефалии" для раскольников. И, как можно заметить, им же обосновывает необходимость объединения их с униатами, минуя церковные вопросы как несущественные. В этот и состоит революционность анонсированных изменений.

Что касается последствий действий Фанара для православия в целом, то оно может расколоться на православие и "фанарославие", заявил архиепископ Боярский Феодосий порталу Православие.ru. На данный же момент можно констатировать, что Фанар стремительно разрывает с православной верой.

* Слипый сотрудничал с немецко-фашистскими оккупационными властями и "благословлял" формирование дивизии СС "Галичина"

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Путь ереси. Фанар объявил униатов православными

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Теги: Украина, униаты, раскол, Фанар, церковь, православие



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