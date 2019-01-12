В амурский морг доставили живую пенсионерку

В Белогорске Амурской области пенсионерка ожила в морге.

Местные СМИ сообщили, что женщину признали мертвой полицейские и направили в морг, но там выяснилось, что она живая. Пенсионерке провели реанимацию, но спасти ее не удалось - она умерла, на этот раз по настоящему.

Случаем заинтересовались следователи, проверку начал следственный отдел по Белогорску, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

"В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего решение о направлении женщины в морг", - отметили в ведомстве.