Владимирская чиновница посоветовала врачам помыть полы в полуразрушенной больнице

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, на которую жители жаловались в ходе прямой линии президента России. На совещании с персоналом клиники, областными и городскими чиновниками об улучшении медобслуживания населения она выдвинула свое "рацпредложение".

"Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?", - выступила чиновница. Врачи же просили переоснастить медучреждение, провести ремонт.

Напомним, жители говорили о том, что больница практически не работает, ряд отделений закрылась. Кроме того, само здание находится в предаварийном состоянии, сейчас специалисты оценивают возможность ремонта.

Высказывание Чекуновой разозлило пользователей соцсетей. Комментаторы сравнивали ее высказывание с другими нетленками чиновников: макарошками саратовского министра и заявлением свердловской чиновницы Глацких о том, что государство ничего не должно. Заместитель председателя регионального заксобрания Роман Кавинов заявил, что Чекунова повела себя некорректно.

ТАСС со ссылкой на Чекунову сообщает, что сотрудники департамента здравоохранения совместно с персоналом больницы волонтерами все же проведут генеральную уборку. Между тем для самой чиновницы выступление моет закончиться плачевно. Заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин сообщил, что слова Марины Чекуновой могут повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона.