Бузова, Киркоров, Лазарев. Стал известен список кандидатов для "Евровидения"

Исполнитель, который представит Россию на "Евровидении", станет известен в конце января, сообщили в ВГТРК.

64‑й по счёту конкурс пройдет в израильском Тель-Авиве.

СМИ опубликовали шорт-лист всех претендентов на участие в музыкальном конкурсе. Среди кандидатов Ольга Бузова, Филипп Киркоров однажды уже выступивший на конкурсе, Сергей Лазарев, который в 2016 г. занял третье место. Также рассматриваются бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова, Егор Крид, Manizha, а также Александр Панайотов.