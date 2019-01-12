12 Января 2019
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Происшествия За рубежом

12 человек получили тяжелые ранения при взрыве в Париже

В результате взрыва в девятом округе Парижа ранения получили порядка 49 человек. Данные приводит Francetvinfo. Местные власти сообщали о четырех погибших, но полиция опровергла сведения.

Взрыв на улице Тревизо случился сегодня утром, официальная версия - утечка газа.

На текущий момент десять человек находятся в чрезвычайной ситуации, сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Среди тядело раненных один пожарный. В относительно стабильном состоянии 37 человек.

Взрыв в Париже(2019)|Фото: twitter.com/CCastaner

Посольство России в Париже обратилось в префектуру полиции, для уточнения, были ли в их числе граждане России. "На данный момент информации на этот счет не поступало", - говорится в сообщении посольства в twitter.

Взрыв в Париже(2019)|Фото: twitter.com/croissandeau

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12 человек получили тяжелые ранения при взрыве в Париже

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Теги: взрыв в Париже, Тревизе, девятый округ



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