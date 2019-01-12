ЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам в президенты

Два кандидата в президенты Украины - Виталий Велидченко и Сергей Фаренюк - получили отказы в регистрации. О решении сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

"Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюк в регистрации кандидатами на пост президента Украины", - сообщает избирком в facebook.

Также на заседании избирательная комиссия допустила к наблюдению за выборами президента ряд общественных организаций: "Национальные дружины", "Запорожский кризисный медиацентр", "Совет общественной стражи" и "Комитет избирателей Украины".

Как сообщало Накануне.RU, о желании участвовать в выборах президента Украины ранее заявил украинский комик Владимир Зеленский.