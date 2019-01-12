Фанар покритиковал Денисенко-Филарета за влияние на нового лидера раскола

Архиепископ Памфилийский Даниил, готовивший от имени стамбульского патриарха Варфоломея объединение украинских раскольников, покритиковал их многолетнего лидера Михаила Денисенко-Филарета за излишнее влияние на нового лидера раскольнической "единой церкви" Сергея Думенко (Епифания). Об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.

Он заявил, что Денисенко "имел и, возможно, до сих пор имеет влияние на владыку Епифания", но ему "пришло время понять свое место в истории". Сейчас же он просто мешает тому выполнять свои обязанности.

"Это все, что я прошу у Филарета. Дайте возможность Епифанию быть "предстоятелем церкви"! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте возможность делать свое дело", - призвал экзарх Варфоломея.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Денисенко заявил, что навсегда останется "патриархом" и будет управлять новосозданной структурой вместе с Думенко. Ранее митрополит Черкасский и Каневский Софроний из канонической УПЦ сказал, что Думенко - внук Денисенко. К слову, лицом он очень похож на Денисенко. А то, что у последнего (якобы монаха) есть дети, в РПЦ знали всегда, заявил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Украинские СМИ сообщают, что Денисенко не по душе чрезмерная зависимость от Фанара и он хочет внести изменения в устав раскольнической "единой церкви". В частности, ему не нравится, что Фанар отобрал все заграничные приходы раскольников. Сообщается, что Денисенко намерен изменить устав таким образом, чтобы проводить свою политику, в чем он сейчас сильно ограничен.

О том, что на Фанаре знают намерения Денисенко, свидетельствуют слова экзарха Варфоломея из того же интервью. Он заявил, что "любые изменения в устав, даже мелкие", должны быть согласованы с Фанаром, который дал им томос (а также написал устав).

Примечательно, что в 2012 году, когда киевский "патриархат" Денисенко просил Фанар о признании, тот предложил нынешнюю модель, и тогда Денисенко ее отверг.

"Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому предложение Константинополя мы отвергли", - сказал тогда Денисенко.

Вероятно, сейчас Денисенко, который был настроен решительно, все-таки заставили принять условия Фанара. Надолго ли?