12 Января 2019
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Владимир Якушев поддержал расселение двух подъездов дома в Магнитогорске на время демонтажа

Министерство строительства поддержало расселение 9 и 10 подъездов дома в Магнитогорске на улице Карла Маркса, где произошел взрыв газа. Жильцы двух подъездов могут покинуть квартиры на время демонтажа поврежденных конструкций, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша задача - в фазе ликвидации последствий работать аккуратно, технически грамотно и безопасно. После демонтажа будет полноценное инструментальное обследование здания. И только после того, как пройдут все экспертизы, будет доведена информация о дальнейшей судьбе дома", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время визита в Магнитогорск.

Напомним, демонтированы будут 7 и 8 подъезд. После этого многоквартирник будет разделен на два отдельных дома.

Владимир Якушев(2019)|Фото:Пресс-служба губернатора Челябинской области

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Владимир Якушев поддержал расселение двух подъездов дома в Магнитогорске на время демонтажа

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Теги: Владимир Якушев, Магнитогорск, расселение, взрыв газа



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