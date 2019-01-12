Владимир Якушев поддержал расселение двух подъездов дома в Магнитогорске на время демонтажа

Министерство строительства поддержало расселение 9 и 10 подъездов дома в Магнитогорске на улице Карла Маркса, где произошел взрыв газа. Жильцы двух подъездов могут покинуть квартиры на время демонтажа поврежденных конструкций, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша задача - в фазе ликвидации последствий работать аккуратно, технически грамотно и безопасно. После демонтажа будет полноценное инструментальное обследование здания. И только после того, как пройдут все экспертизы, будет доведена информация о дальнейшей судьбе дома", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время визита в Магнитогорск.

Напомним, демонтированы будут 7 и 8 подъезд. После этого многоквартирник будет разделен на два отдельных дома.