В первом квартале 2019 года продукты могут подорожать на 8%

Продукты в первом квартале 2019 г. могут подорожать на 8%. Прогноз дали эксперты "Руспродсоюза".

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К росту цен приведет повышение НДС, рост ставки до 20% скажется как на отпускных ценах, так и на стоимости сырья и упаковки.

"Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости", - сообщил РИА Новости директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.

Другие факторы, влияющие на цены, - рост ключевой ставки, тарифов на перевозки и цен на ГСМ.

Как сообщало Накануне.RU, с 1 по 9 января цены повысились на 0,5%.