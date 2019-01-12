Мамаев сыграет свой первый матч в "Бутырке"

Футболист Павел Мамаев, которому предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, сыграет в футбол на территории следственного изолятора "Бутырка".

Матч пройдет между заключенными, рассказал РИА Новостям адвокат Мамаева Игорь Бушманов: "Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО".

Адвокат не уточнил, согласился ли играть футболист Александр Кокорин, который тоже находится в изоляторе.

Напомним, 18 декабря суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева, спортсмены будут находиться в изоляторе до 8 февраля.

Футболистам предъявлено обвинение в избиении водителя одной из ведущих "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве.