12 Января 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Администрация Тюмени согласовала митинг против "мусорной реформы"

Администрация Тюмени согласовала заявку на проведение митинга против повышения тарифов за вывоз мусора. Акция протеста состоится 20 января на Центральной площади, передает корреспондент Накануне.RU.
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В состав инициативной группы организаторов входят руководители отделений партий "РОТ ФРОНТ", РКРП, "Совет женщин", объединение "Тюмень против мусора".

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе с жителями "мусорную реформу" обсудили представители администрации города. Жители высказали претензии к формированию тарифа на вывоз ТКО и нормативам.

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Администрация Тюмени согласовала митинг против "мусорной реформы"

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Теги: Тюмень, вывоз мусора, митинг, мусорная реформа



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