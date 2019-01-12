12 Января 2019
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Политика Дальневосточный ФО

Военные разворачивают лагерь в районе схода оползня в Хабаровском крае

Подразделения материально-технического обеспечения Восточного военного округа приступили к расчистке и оборудованию участка местности для развертывания полевого лагеря в районе Бурейского водохранилища в Хабаровском крае. Напомним, в декабре там сошел оползень, который грозит подтоплением ближайших территорий.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, армейские вертолеты доставили военных, оборудование и амуницию в район обвала скальных пород. В районе будет работать порядка 100 военнослужащих.
Для доставки тяжелой техники и оборудования ведутся работы по оборудованию подъездных путей.

Обвал скального массива в Бурейское водохранилище в период половодья может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Военные проведут взрывные работы.

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Военные разворачивают лагерь в районе схода оползня в Хабаровском крае

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Теги: Хабаровский край, оползень, Бурейское водохранилище



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