Команда "КамАЗ-мастер" дисквалифицирована с ралли "Дакар" за наезд на зрителя

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован с пятого этапа ралли "Дакар" за наезд на зрителя. Большегруз задел одного из наблюдателей, который стоял за пределами огороженного участка, передает корреспондент Накануне.RU.

На одном подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших зрителей, сообщили в команде. Пилот пытался объехать их, но один из зрителей не успел убежать с траектории движущегося грузовика и ногой попал под заднее колесо машины. При этом пило случившегося не заметил.

Реакция судей была жесткая - экипаж сняли с гонки. В команде решение приняли, но отметили, что зрители выбежали на трассу, россияне попросили ужесточить контроль за безопасностью трассы.

"Команда “КАМАЗ-мастер” сожалеет о случившемся и готова оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо", - говорится в сообщении пилотов.