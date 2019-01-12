12 Января 2019
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Наука и техника

Ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон"

Российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон". Аппарат перестал принимать команды с Земли.

Ученые провели три нештатных сеанса связи, рассказал членкорр РАН Юрий Ковалев, но телескоп так и не ответил. При этом он продолжает передавать данные с орбиты.

"Радиоастрон" работает на орбите с 2011 г. на на борту аппарата "Спектр-Р". Планировалось, что аппарат проработает 9 лет до вхождения в атмосферу Земли. Но срок службы был увеличен благодаря корректировке орбиты.

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Ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон"

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Теги: Радиоастрон, орбитальный телескоп



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