Ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон"

Российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон". Аппарат перестал принимать команды с Земли.

Ученые провели три нештатных сеанса связи, рассказал членкорр РАН Юрий Ковалев, но телескоп так и не ответил. При этом он продолжает передавать данные с орбиты.

"Радиоастрон" работает на орбите с 2011 г. на на борту аппарата "Спектр-Р". Планировалось, что аппарат проработает 9 лет до вхождения в атмосферу Земли. Но срок службы был увеличен благодаря корректировке орбиты.