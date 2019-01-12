Ученые назвали семь основных симптомов рака

Специалисты онкологического центра Макмиллан (Лондон) назвали симптомы, по которым можно определить риск развития рака.

Обратиться к онкологу стоит, если возникают изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, "необъяснимое" кровотечение. Кроме того, внимание нужно обратить на утолщения в груди или в другом месте, трудности при глотании. В списке симптомов - не заживающая рана, изменение цвета или размера родинки, кашель с хрипотой.

По словам ученых, четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике.