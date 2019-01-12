Министерство строительства: Дом в Магнитогорске можно разделить на два здания

Конструкция дома в Магнитогорске на улице Карла Маркса, при обрушении части которого 31 декабря погибли 39 человек, позволяет после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

Принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома 164, после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания.

"Если смотреть на температурный шов,то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание - два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло. Задача подрядчика аккуратно демонтировать плиты, таким образом, чтобы не в коем случае не повредить шестой подъезд, после этого все равно нужны будут реконструктивные мероприятия. Следующий этап - это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией", - приводит слова Волкова ТАСС.

Замминистра отметил, что во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома. "Везде установлены щелемеры, ведется постоянное визуальное обследование и тахеометрическое наблюдение, смотрим пространственное положение дома, чтобы нигде не было никаких подвижек существующих частей здания. После завершение демонтажа будет проведено комплексное обследование", - добавил замминистра.

Как сообщало Накануне.RU, обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Причина - взрыв газа. Погибли 39 человек. В ходе исследования завалов взрывотехниками следов взрывчатки обнаружено не было.