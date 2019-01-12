Правительство Штатов побило рекорд по длительности остановки работы

Правительство США не работает 22 дня, текущий шатдаун побил рекорд, установленный в годы президентства Билла Клинтона. Тогда приостановка работы длилась 21 день.

С момента избрания Дональда Трампа на пост президента Правительство уже третий раз приостанавливает работу. Причиной третьего шатдауна стали разногласия по финансированию проекта строительства стены на границе с Мексикой. В сенате предложили объявить режим чрезвычайного положения для того, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.