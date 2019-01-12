В Иркутской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем

На перегоне "Делюр-Тыреть" ВСЖД в Заларинском районе Иркутской области сошли с рельс 29 вагонов с углем. Движение перекрыто в обоих направлениях.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МЧС по региону, в составе поезда было 67 вагонов. Сейчас на место происшествия выехали два восстановительных поезда. По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.