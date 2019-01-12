12 Января 2019
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Лужков снял с себя ответственность за подтопление Тушинского тоннеля

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что его команда не имеет отношения к подтоплению Тушинского тоннеля. По его словам, в 2000-х работы по каналу имени Москвы не относились к компетенции столичных властей.

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Ранее московская мэрия сообщила, что причиной обрушения грунта могли быть работы по расширению Волоколамского шоссе, которые проводились в 2003 г., и строительстве нового автомобильного тоннеля.

Лужков отметил, что к московскому правительству и ко всем тем решениям, которые тогда принимало правительство Москвы, ЧП никакого отношения не имеет. Вопрос относится к федеральному ведению.

"Это работа тех структур, которые связаны с каналом имени Москвы. И с точки зрения тех решений, которые принимали власти этого самого канала или, может быть, более высоких организаций, которые связаны с этим каналом... никакого отношения Москва к этому вопросу не имеет", - сказал Лужков РИА Новостям.

Как сообщало Накануне.RU, тоннель затопило утром 10 января из-за провала грунта в дамбе площадью 75 кв.м. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. Эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

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Лужков снял с себя ответственность за подтопление Тушинского тоннеля

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Теги: Тушинский тоннель, Юрий Лужков, затопление. Москва



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