Гиблое место. На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск очередное смертельное ДТП

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск минувшим вечером произошла новая авария с погибшим. На этот раз в ДТП попали два легковых авто и большегруз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, в Уватском районе, на 525-м километре трассы легковая "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом "МАН". От удара у грузовика оторвалось переднее колесо, оно влетело в "Фольксваген", ехавший во встречном направлении.

В ДТП погибла 21-летняя пассажирка "Тойоты" из Сургута, водитель легкового авто доставлен в больницу Салыма с тяжелой травмой головы и переломами

Как сообщало Накануне.RU, 29 декабря 2018 г. на 817-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса, перевозившего вахтовиков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести.