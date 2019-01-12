12 Января 2019
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Депутат Госдумы предложил приучать детей к алкоголю

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил приучать детей к хорошему алкоголю и устраивать домашние дегустации.

По его мнению, мера поможет отвадить детей от употребления суррогата в будущем.

"В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: "Попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь" — приводит его сова АН "Москва".

Предложение уже подвергли критике коллеги Свинцова. Депутат Геннадий Онищенко заявил, что идея "безграмотная", а родители, которые устроят такие дегустации, будут нарушать закон. "Хорошего алкоголя нет, алкоголь весь вредный, от начала до конца, в любых дозах", - сказал он Life.

Добавим, что в Госдуму не раз вносились проекты об увеличении возраста, с которого россияне могут купить алкоголь, до 21 года. Онако проекты не были одобрены.

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Депутат Госдумы предложил приучать детей к алкоголю

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Теги: Андрей Свинцов, алкоголь, Госдума



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