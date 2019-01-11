МИД РФ: Вашингтон формирует в Венесуэле альтернативную власть

Вашингтон открыто посягает на суверенитет Венесуэлы, формируя там альтернативные правительственные структуры, говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз воглавил пост президента латиноамериканской страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США. В частности, американский госсекретарь Майк Помпео осудил "незаконную узурпацию власти" с "несвободными и несправедливыми выборами" и выразил поддержку Национальному собранию Венесуэлы.

В российском МИД сложившуюся ситуацию назвали "чётким водоразделом в международном сообществе" и отметили опасность создания "обстановки хаоса".

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также подчеркнули необходимость "поиска внутреннего согласия" и недопустимость провоцирования "дальнейшего раскола в венесуэльском обществе".

"Разумеется, при условии, что непреложным для всех политических сил страны будет соблюдение Конституции и действующего законодательства", — говорится в сообщении.

В российском ведомстве также выразили намерение "тесно сотрудничать" с Каракасом.

"Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнёрства, которые, как показали недавние переговоры лидеров наших стран, устойчиво развиваются по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Продолжим оказывать Венесуэле содействие по выходу из сложной экономической ситуации", — заключили в МИД РФ.



Владимир Путин и Николас Мадуро