Папа Римский совершит апостольский визит в Румынию

Папа Римский Франциск планирует посетит Румынию в конце мая.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу президента восточноевропейской страны, визит понтифика продлится три дня.

"По приглашению президента Румынии, властей страны и католической церкви Румынии, Его Святейшество Папа Франциск совершит апостольский визит в нашу страну в период с 31 мая по 2 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

Понтифик намерен посетить Бухарест, Яссы, Блаж и трансильванскую часть Румынии, в частности, монастырь Шумулеу-Чук.