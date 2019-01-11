11 Января 2019
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Религия За рубежом

Папа Римский совершит апостольский визит в Румынию

Папа Римский Франциск планирует посетит Румынию в конце мая.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу президента восточноевропейской страны, визит понтифика продлится три дня.

"По приглашению президента Румынии, властей страны и католической церкви Румынии, Его Святейшество Папа Франциск совершит апостольский визит в нашу страну в период с 31 мая по 2 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

Понтифик намерен посетить Бухарест, Яссы, Блаж и трансильванскую часть Румынии, в частности, монастырь Шумулеу-Чук.

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Папа Римский совершит апостольский визит в Румынию

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Теги: Папа Римский, Папа Франциск, Румыния



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