Суд в Киеве перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова на 5 февраля

Слушания по делу об убийстве экс-депутат Госдумы РФперенесены на февраль. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Владислав Добош, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что рассмотрение дела против обвиняемых в соучастии в преступлении Ярослава Тарасенко и Александра Лося состоится 5 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года в Киеве завершили расследование убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года.

Напомним, в РФ против него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ). Работа по делу продолжилась, так как родственники Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью.



