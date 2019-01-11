Суд в Киеве перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова на 5 февраля
Уточняется, что рассмотрение дела против обвиняемых в соучастии в преступлении Ярослава Тарасенко и Александра Лося состоится 5 февраля.
Как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года в Киеве завершили расследование убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года.
Напомним, в РФ против него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ). Работа по делу продолжилась, так как родственники Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью.