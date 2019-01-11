В поселении Новой Москвы объявлен карантин из-за бешенства домашнего животного

На территории поселения Щербинка в Новой Москве объявлен карантин из-за бешенства домашнего животного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

"В связи с выявлением 9 января 2019 г. случая заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Щербинка Новомосковского административного округа города Москвы… установить карантин на территории поселения Щербинка Новомосковского административного округа города Москвы до 10 марта 2019 года", - говорится в тексте документа.

На период карантина на территории поселения запрещены выставки кошек и собак, вывоз домашних животных за пределы района, торговля домашними животными.